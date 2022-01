BlackBerry : les téléphones vont arrêter de fonctionner

C’est la fin pour les téléphones emblématiques des années 2000.

par Team Mouv'

Depuis ce mardi 4 janvier, tous les téléphones BlackBerry fonctionnant sous le système d’exploitation de la marque ne seront plus pris en charge et s’arrêteront donc de fonctionner. C’est la fin d’une grande histoire avec ces téléphones populaires dans les années 2000.

La fin d’une ère

Si vous possédez encore un BlackBerry acheté entre 2001 et 2013, il est alors temps pour vous de lui dire adieu. Le 3 février 2020 déjà, la marque avait annoncé sur Twitter la fin de la commercialisation de ses téléphones par TCL à partir du 30 août 2020. En tête du marché de la téléphonie en 2009, la marque n’a pas tenu le choc de l’expansion d’Apple et d’Android et s’est effondrée en 2016.

Rappelons que dans les années 2000, ces téléphones et sa messagerie instantanée qui lui était propre étaient iconiques dans le monde entier. Rappeurs, star de la télé-réalité, politiques, toutes les personnalités utilisaient le fameux téléphone au clavier physique. Pour être à la pointe de la mode, il fallait en posséder. Le téléphone a même inspiré de nombreux lyrics dont Damso avec son fameux "No iPhone, Vie BlackBerry" dans B. #QuedusaalVie.

Ce mardi 4 janvier, cette ère prend fin. Comme annoncé sur leur site internet, les téléphones sont en « fin de vie » et s’arrêteront de fonctionner (excepté les BlackBerry fonctionnant sous Android). À long terme, plus aucun message ou appel ne pourra être passé.

Une décision qui nous rappelle beaucoup de souvenir. On remercie le BlackBerry d’avoir servi à l’écriture de tant de classiques de la part de Damso.