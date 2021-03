Black Lives Matter : le mouvement officiellement nommé pour le prix Nobel

Le mouvement américain de lutte contre le racisme systémique "Black Lives Matter" est officiellement nommé pour le prix Nobel 2021.

par Team Mouv'

Il y a un mois, le 1er février 2021, on apprenait que le député norvégien de la Gauche socialiste, Petter Eide, avait transmis la candidature du mouvement américain Black Lives Matter afin qu'il soit nommé pour le prix Nobel . Aujourd'hui, l'institut Nobel a fait connaitre la liste officielle des nommés et le mouvement de lutte contre le racisme systémique en fait bel et bien partie .

Une liste très hétérogène

Cette liste compte 234 individus et 95 organisations, parmi lesquelles figure Black Lives Matter. Aux côtés de ce mouvement, apparaissent notamment l'Organisation mondiale de la santé (OMS) , l'Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi) . Au niveau des individus, on retrouve notamment Greta Thunberg ( jeune militante écologiste suédoise ) et Alexei Navalny ( militant russe anti - corruption, actuellement emprisonné ) mais aussi l'ancien président des Etats - Unis Donald Trump et le premier ministre d'Israel Benjamin Netanyahu.

Il est à rappeler que, selon l'AFP, "être proposé pour le prix n'a en soi pas valeur d'adoubement de la part du comité Nobel qui, avant d'attribuer le Nobel de la paix, accepte toutes les candidatures pour peu qu'elles aient été envoyées avant la date - limite du 31 janvier par des personnes habilitées à le faire" . C'est le 8 octobre que l'Institut Nobel dévoilera son choix .