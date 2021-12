Beyoncé et Jay-Z présélectionnés pour l'Oscar de la meilleure chanson

Le couple star va s'affronter pour une place aux Oscars : l'Académie a annoncé, ce mardi 21 décembre, qu'ils étaient tous les deux parmi les 15 présélectionnés pour prétendre à la récompense de la meilleure chanson.

par Team Mouv'

Beyoncé et Jay - Z sont, chacun de leur côté, en lice pour l'Oscar de la meilleure chanson . L'académie a annoncé, ce mardi 21 décembre, qu'ils étaient parmi les 15 présélectionnés . Ils ne sont pas encore assurés de participer à la cérémonie du 27 mars, la liste sera réduite à cinq d'ici là.

"Be Alive"

Beyoncé concourt avec son titre "Be Alive", écrit pour le film "La Méthode Willams" avec Will Smith, consacré à l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des championnes Venus et Serena ( qui ont remporté, en tout, 30 grands chelems ) .

"Guns go bang"

Jay - Z est présélectionné pour son duo avec Kid Cudi, "Guns go bang", bande son du western "The harder they fall" . Un film qui raconte l'histoire de Nat Love, un esclave afro - américain devenu un cow - boy .

Parmi les présélectionnés, il y a aussi Ariana Grande pour la chanson "Just look up" dans le film "Don't look up", Billie Eilish pour son titre "No time to die" dans le film du même nom, le dernier James Bond .