Beyoncé et Jay-Z auraient acheté la Rolls Royce la plus chère du monde

Le couple le plus puissant du rap game se serait offert la Rolls Royce la plus chère du monde.

par Team Mouv'

Le couple le plus puissant de l'industrie musicale aka Jay - Z et Beyonce se serait offert une des voitures les plus chères au monde . Comme le rapporte plusieurs médias, le couple serait les heureux propriétaires d'une Boat Tail, le modèle de Rolls Royce le plus onéreux au monde .

Seulement 3 exemplaires dans le monde

C'est Page Six qui a balancé l'info, il s'agit d'un des modèles de la marque Rolls Royce les plus convoités : la Boat Tail, produite en seulement 3 exemplaires, se démarque pour son originalité . Pour acquérir ce bijou de technologie, le couple a du se délester de 28 millions de dollars, une somme incroyable mais qui s'argumente par les caractéristiques du véhicule : inspirée de l’ingénierie nautique, le bolide se pare d'un design pointu et de nombreuses options telles qu'un mini bar intégré, spécialement pensé pour le champagne ( élixir préféré des créateurs de la marque ) , ainsi qu'un parasol intégré. Ce modèle unique a été imaginé par les créateurs de la marque pour qui le bleu est leur teinte préférée et également pour le couple qui a appelé leur première fille Blue . Vous l'aurez compris, il s'agit d'un modèle parfait pour une escapade estivale et festive au bord de la mer .

Pour rappel, la fortune du couple est estimée à 1,26 milliard de dollars, Beyoncé et Jay - z forment donc le premier couple milliardaire issu de l'industrie de la musique : une telle dépense ne parait donc pas si démesurée pour le couple qui a bien mérité quelques folies .