Benjamin Mendy retiré du jeu FIFA 22

Emprisonné depuis la fin du mois d’août, Benjamin Mendy n'apparaît plus dans le jeu FIFA 22.

par Team Mouv'

Il sera désormais impossible de jouer avec le latéral français Benjamin Mendy dans le jeu de football FIFA 22 . Le joueur est accusé de viols et d’agression sexuelle, et il est emprisonné depuis la fin du mois d’août dans l'attente de son procès, programmé en janvier 2022 . Après avoir été suspendu par son club de Manchester City, il est désormais écarté de FIFA .

Dans un communiqué officiel, la société américaine explique : "Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans Fifa 22 et son apparition dans Fifa Ultimate Team et Ultimate draft est suspendue dans l’attente de son procès . "