Barack Obama : des images de son anniversaire privé dévoilées

L'ex-président des Etats-Unis, Barack Obama a célébré son 60ème anniversaire en toute intimité ou presque.

par Team Mouv'

C'était la célébration pour l'ancien président des Etats - Unis, Barack Obama, le week - end du 4 aout, ce dernier fêtait ses 60 ans, et pour l'occasion une grande cérémonie était organisée dans un luxueux domaine de vignes . Si l'on se doute que la fête était privée, des vidéos ont malheureusement fuité . . .

Un excès d'enthousiasme ?

Si la règle "pas de photo" était évidemment appliquée pour tous les invités, il y a une invitée qui n'a visiblement pas compris ou oublié cette règle durant la soirée . Il s'agit de la chanteuse Erykah Badu : cette dernière a brisé le protocole en partageant une courte vidéo d'elle et des invités que l'on peut apercevoir brièvement dans le fond .

Si la vidéo a rapidement été supprimée, elle a pourtant fait rapidement le tour des réseaux, conduisant ainsi la chanteuse à s'excuser publiquement pour avoir rompu le protocole . C'est sur son compte Twitter qu'Erykah s'est exprimée à l'attention des Obama . Dans ce tweet on peut lire les lignes suivantes : "Monsieur et Madame Obama, je vous prie de m'excuser pour avoir été "une terrible invitée" pour ce si bel et sacré évènement pour votre famille . J'ai manqué de considération . Merci pour tout votre amour . Quel exemple de "tout ce qu'il ne faut pas faire" . . . . Erica"

Pour l'instant la famille Obama n'a pas répondu mais on peut sans doute imaginer qu'ils ont été indulgents pour cette petite erreur . . .