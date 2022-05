Baby Driver : l'influenceur est décédé à 25 ans

La famille de Baby Driver a annoncé son décès sur ses réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Alors que sa famille annonçait il y a quelques jours la maladie de Baby Driver, Yacine de son vraie nom, atteint d'un cancer, la triste nouvelle de son décès a été annoncée ce lundi 23 mai, sur les réseaux sociaux de l'influenceur.

"Yacine nous a quittés"

Suivi par une large et fidèle communauté de plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram et Snapchat, sur lequel celui-ci était connu pour des paris sportifs et ses story pleines de bonne humeur, le jeune influenceur Yacine aka Baby Driver, âgé de 25 ans seulement, a succombé des suites d'un cancer que sa famille dévoilait 4 jours plus tôt et qui était déjà à un stade avancé.

Confirmé sur les réseaux sociaux à travers un message publié en story Snapchat et en post Instagram, son décès a eu l'effet de stupeur chez les internautes qui se sont montrés très ému par la terrible nouvelle.

"Yacine nous a quittés… Merci de continuer à respecter son intimité et celle sa famille en ce moment de deuil. Les questions intrusives et la recherche de détails sont malvenues. Nous ne souhaitons aucune polémique ni aucune intrusion juste des prières pour que Yacine repose en paix au Paradis inshAllah."

Un élan d'hommage auquel on se joint, s'est naturellement développé sur la toile où ses abonnés, d'autres influenceurs, mais également plusieurs personnes qui ne le connaissaient pas, ont tenu lui adressé un dernier message et à soutenir ses proches.

Toutes nos condoléances à la famille.