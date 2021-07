Athlétisme : le cannabis bientôt sur la liste des substances autorisées ?

Une petite révolution serait en marche, le président de la Fédération internationale des fédérations d'athlétisme a réagi à la suspension d'une sprinteuse américaine, elle a été testée positive au cannabis, lors des sélections olympiques américaines.

par Team Mouv'

Une prise de parole assez rare sur le sujet, Sebastian Coe, Président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et ancien Président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2012 en Angleterre a donné son avis sur la suspension de Sha'Carri Richardson, sprinteuse américaine, qui a été testé positive au cannabis lors des sélections olympiques . Sebastian Coe prend position lors d'un entretien accordé aux agences de presse internationales :

Je pense que c'est un moment opportun pour revoir ( ce statut ) . Rien n'est gravé dans le marbre . De temps en temps, on s'adapte et on réévalue .

Cette prise de parole s'inscrit dans un contexte où le cannabis se démocratise de plus en plus . Sha'Carri Richardson est une étoile montante, une athlète très douée dans sa catégorie, et cela n'a pas échappé à Sebastian Coe, qui ajoute :

Je suis désolé pour elle . Nous avons perdu un talent exceptionnel et c'est une perte pour la compétition .

Sha'Carri Richardson est la sixième femme la plus rapide de l'histoire sur 100 m ( 10''72 ) . Un changement des mentalités est à espérer . . .