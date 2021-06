Assa Traoré ambassadrice de la collection Louboutin pour lutter contre le racisme

La célèbre marque Louboutin a présenté la collection imaginée par Christian Louboutin, Idris Elba et sa femme Sabrina destinée à lutter contre le racisme et l'injustice sociale qu'Assa Traoré, activiste arbore et valide.

par Team Mouv'

Assa Traoré est aujourd'hui une figure publique dans le combat contre les violences policières en France depuis que son frère Adama Traoré est devenu tristement célèbre pour avoir été victime de celles - ci . Adama Traoré est décédé en juillet 2016 dans la cour de la gendarmerie de Persan ( Val - d’Oise ) , cette affaire est devenue le symbole des violences policières et l’enquête est toujours en cours .

Une militante anti - racisme engagée

La lutte contre les violences policières et les discriminations est un combat que l'activiste mène sans relâche et porte vers des sphères plus élevées . En effet, l'activiste a été choisie pour une collection engagée par la créatrice Stella McCartney en novembre 2020 et a été mise à l'honneur par le Time Magazine en décembre 2020 .

Un soutien à la collection Louboutin qui fait polémique

Mercredi 16 juin, Assa Traoré a posté sur ses réseaux sociaux une photo d'elle arborant la nouvelle collection de la célèbre marque de chaussures de luxe Louboutin . En effet, la marque de luxe a dévoilé une collection "Walk a mile in my shoes" ( Marche un kilomètre dans les chaussures ) imaginée par Idris Elba, sa femme Sabrina et Christian Louboutin pour le combat de l'égalité, de la justice et de la liberté en soutien du mouvement Black Lives Matter . L'intégralité des bénéfices liées à la vente de cette collection sera reversée à cinq organisations à but non lucratif .

Assa, poing levé et chaussures à la semelle rouge aux pieds, remercie les fondateurs de la collection : "Je vous remercie chaleureusement de l’honneur que vous me faites en m’associant à votre campagne pour l’égalité et la justice pour tous, en y engageant votre prestigieuse marque Louboutin . Je suis profondément touchée par le précieux soutien que vous témoignez à une cause aussi importante et universelle que celle de la lutte contre les violences policières"

Ce post n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes et de certains médias .