Après 7 mois de voyage, le rover Perseverance s'est posé sur Mars

Le robot de l'opération de la Nasa s'est posé sur Mars le 18 février.

par Team Mouv'

C'est officiel, un robot de la Nasa a atterri sur Mars le jeudi 18 février dans les alentours de 21h . Ce robot était le troisième en une semaine à atteindre la planète ( après celui de la Chine et des Emirats Arabes Unis ) et il était possible de suivre cette étape décisive de l'opération américaine en direct sur FranceInfo.

Une émotion palpable

C'est avec plaisir qu'on a pu voir les visages ultra concentrés des opérateurs de la Nasa s'illuminer alors que le Rover Perseverance touchait le sol de Mars, et plus précisément le cratère Jezero, au terme de 7 mois de voyage à travers l'espace . L'émotion est palpable tant dans les embrassades ( respectant la distanciation sociale ) des travailleurs de la Nasa, que dans la voix des différents commentateurs . Il s'agit du "véhicule le plus gros et le plus complexe jamais envoyé sur Mars" .

Le but de cette opération est avant tout d'étudier la nature des roches sur la planète, et ainsi ses traces indirectes de vie . Le robot renverra ainsi également un échantillon de ces roches prélevées vers la terre via un second robot . L'opération chinoise vers Mars va quant à elle notamment "permettre d'avoir de nouvelles images en haute définition de la planète et d'obtenir de nouvelles données au sol" . La Nasa a très vite partagé la toute première photo prise par son robot :