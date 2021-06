Angèle nous donne du style pour marcher sur le patriarcat

Angèle est une artiste engagée, elle vient de le prouver une nouvelle fois en dessinant une paire de chaussettes en collaboration avec Socksial Club, avec un message clair : "Marchons sur le patriarcat".

Angèle est une artiste qui a déjà annoncé la couleur, à savoir le mauve, comme celle des féministes et comme celles des chaussettes qu'elle a dessiné pour Socksial Club. Il s'agit de la dernière manufacture familiale française du genre, Socksial Club propose chaque mois à un ( e ) artiste de dessiner une paire de chaussette, disponible par abonnement mensuel ou à l’unité. Bien plus que des chaussettes puisque via la Plateforme Citoyenne d’accueil des réfugié ( e ) s, le club s'engage à reverser une partie des fonds, ce qui permettra :

1 paire de chaussettes = 1 repas pour un réfugié . e et 1 abonnement = 1 repas par mois + 1 kit de sous vêtements neufs pour un réfugié . e

Ce mois - ci, Angèle est l'artiste aux commandes du design et sa création s'accompagne d'un message alliant humour et militantisme : "Pour marcher sur le patriarcat, ces chaussettes aux couleurs du féminisme sont l’accessoire indispensable . "

Les chaussettes déssinées par Angèle en collaboration avec Socksial Club - Socksial Club

Pour le mois de juin, la plateforme Citoyenne et Socksial Club reverseront une rétribution à La Sister’s House, dispositif d’hébergement, d’information et d’accompagnement de la Plateforme Citoyenne BxlRefugees, pour et par les femmes, ouvert en novembre 2018 . Un joli clin d’œil en forme de coup de pied . . . Et comme ça vous restez stylés, tout en gardant la tête haute .