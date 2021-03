Alexandre Ruiz poussé vers la sortie par beIN ?

Selon Mediapart, le journaliste vedette de beIN Sports a été sanctionné par sa direction en décembre 2020 pour des propos sexistes tenus à l'encontre de sa collègue Vanessa Le Moigne.

par Team Mouv'

Cinq jours après le séisme provoqué par la diffusion sur Canal + du documentaire Je ne suis pas un salope de la journaliste Marie Portolano qui dénonce les agressions et comportements sexistes envers les femmes journalistes sportives, les révélations continuent de tomber .

Les affaires se multiplient

Après le mauvais feuilleton Pierre Ménès, Canal + lance ( enfin ) une enquête interne sur les faits reprochés à son chroniqueur . Même chose pour RMC Sport et Radio France après les accusations de la journaliste Amaïa Cazenave au micro de Portolano . Mais ça ne s’arrête pas là, les répliques du tremblement de terre se multiplient . Mediapart a révélé le 25 mars que l’ancien journaliste de beIN, Alexandre Ruiz, avait été sanctionné par la chaine en décembre dernier pour propos sexistes.

Un mensonge et des sanctions

Pas de jubilé pour Alexandre Ruiz donc, qui a annoncé lundi quitter beIN Sports pour se lancer sur le digital, notamment sur Twitch . Le présentateur vedette a passé 9 ans sur la chaine qatarienne, présentant les plus belles affiches du football français et européens . Invité média de FranceInfo mercredi, Ruiz dit avoir lui même subi des propos déplacés : "J’en ai été sujet . Ce n’est pas qu’une question de genre, ça peut aller dans les deux sens" a - t - il dénoncé . Il a également affirmé que son départ n’était pas lié au contexte actuel ni aux révélations qui touchent son milieu : "cette concordance des temps est un hasard" assure - t - il . Il continue :

Non, il n’y aura pas d’affaire de sexisme qui sortira sur moi dans les jours à venir

Alexandre Ruiz a parlé peut - être un peu trop vite puisque le lendemain de cette interview, Médiapart révèle que le journaliste de 45 ans a été sanctionné par son ancienne direction pour propos sexistes il y a à peine 3 mois. C’est à l’occasion d’une réunion de programmation en octobre 2020 que Ruiz s’en serait pris à sa collègue Vanessa Le Moigne ( qui intervient également dans le documentaire Je ne suis pas une salope) . Alors qu’elle venait d’obtenir l’interview d’un dirigeant d’un grand club de football français, il se serait étonné :

Pourquoi il veut venir dans son émission ? Il veut la choper ou quoi ?

Des propos confirmés par la journaliste à Médiapart : "il m'a répondu, en gros, qu'il fallait qu'on arrête avec nos trucs, qu'on ne pouvait plus rien dire, et il a fini par nier que c'était lui".

"Condescendant"

Alexandre Ruiz aurait également été critiqué par nombre de ses collègues qui ne supportaient plus son comportement "cassant" et "condescendant . " Déçu de ne pas être à la présentation, il aurait même tenter de "saboter l’émission" hommage à Maradona . Plus qu’une simple démission, l’animateur semble finalement avoir été poussé vers la sortie par le groupe beIN .