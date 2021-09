Akhenaton s'exprime sur le pass sanitaire : "c'est scientifique ? Non"

Dans un entretien sur Télématin, Akhenaton s'est exprimé sur le pass sanitaire, qu'il considère comme une mesure politique et non scientifique.

par Team Mouv'

Invité ce jeudi 2 septembre dans Télématin, Akhenaton est revenu sur la mesure du pass sanitaire appliquée en France depuis quelques semaines .

D'abord, le rappeur en profite pour revenir sur sa supposée arrivée en réanimation suite au Covid - 19 . Il précise que ce n'était pas le cas . Il a passé 4h en observation, mais n'était pas détresse respiratoire. "Je n'aurais pas repris les concerts si j'étais vraiment allé en réanimation, je n'étais pas intubé . Puis je suis resté 3 jours en observation" .

Akhenaton n'est pas anti - vaccin

Quand le présentateur de l'émission lui demande si il est anti - vaccin, Akh corrige cette rumeur et précise : "je ne suis pas anti - vaccin, je ne veux pas me faire ce vaccin là, c'est très différent . "_il ajoute aussi : "j'ai pris position contre le pass sanitaire, parce que pour moi ce ne sont pas des mesures scientifiques . " avant de donner des exemples : "le métro sans pass, le train sans pass, c'est scientifique ? Non c'est politique . Les professeurs non vaccinés, les élèves vaccinés, c'est scientifique ? Non c'est politique . L'assemblée Nationale sans pass et les concerts avec pass, c'est scientifique ? Non c'est politique . "_

Il précise aussi avoir été dérangé par le traitement réservé aux scientifiques de notre pays . "Ce qui me dérange dans notre pays c'est que tous nos plus grands scientifiques ont été dénigrés, moqués, par des consultants santé sur les plateaux de télévisions . " il ajoute aussi : "Au bout d'un moment il faut être sérieux, la science doit appartenir à la science, elle ne doit pas appartenir au commerce . [ . . . ] ce n'est pas du tout offensif, on doit avoir le choix, on doit avoir la liberté . "

La séquence a été isolée sur Twitter et est disponible ci - dessous et en replay sur le site de Francetv.

