Accusé de viol par sa copine, "Acrobate94" maintenu en détention

Le YouTubeur et finaliste de Ninja Warrior, "Acrobate94" a été accusé de viol par sa copine le 5 février 2021. Le parquet de Créteil a annoncé mercredi 10 février que sa détention était prolongée.

par Team Mouv'

Après son coup d’éclat, en décrochant une banderole de Génération Identitaire lors de la manifestation pour Adama Traoré en juin 2020, Acrobate94 se retrouve maintenant à devoir répondre de ses actes. Sa conjointe a porté plainte contre lui, pour "viol" et "violences aggravées" . Il a été interpellé le 3 février et avait demandé un délai avant de comparaitre face à un juge des libertés et de la détention de Créteil . Sa demande a été rejetée .

Des accusations très lourdes

Le parquet de Créteil a annoncé qu’Acrobate94 était maintenu en détention provisoire . Une information judiciaire a été ouverte contre lui, pour "viol sur conjoint, [ … ] violences aggravées, [ … ] menaces de mort sur conjoint et pour acte d’intimidation" . La victime était sa compagne depuis plusieurs années, et c’est une fellation forcée que lui aurait imposée le Youtubeur, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2021, qui l'a poussée à porter plainte .

La peine d'Acrobate94 n’a pas encore été prononcée, mais il devra rester derrière les barreaux en attendant de la connaitre . S'il est reconnu coupable, il risque 20 ans de réclusion criminelle .