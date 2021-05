A$AP Rocky déclare sa flamme à Rihanna "l'amour de sa vie"

Dans une interview accordée à GQ, A$AP Rocky a confié que Rihanna était "la bonne".

Dans une interview accordée à GQ pour lequel il fait la couverture du nouveau numéro, A$AP Rocky s'est confié sur sa vie et sa relation avec Rihanna . Une manière subtile d'officialiser leur relation .

Vivons heureux, vivons cachés

Si les deux tourtereaux restent discrets autant que possible, on a pu être témoin de leur complicité à plusieurs reprises : A$AP a fait partie d'une campagne pour FENTY, Rihanna l'a interviewé, ou encore plus récemment ils sont arrivés ensemble à la soirée de Drake. . .

"L'Amour de sa vie"

Cette fois ci, A$AP semble vouloir prendre les devants en allant même jusqu'à déclarer que Riri pourrait bien être la femme de sa vie ! "Parmi un million d'autres, c'est elle . . . . je pense que quand tu sais, tu sais . C'est la bonne" confiait - il en interview . Il raconte également qu'en été 2020, Rihanna et lui sont partis faire road trip dans lequel il s'est retrouvé spirituellement, abandonnant les drogues et se concentrant sur sa musique et ses passions . Son prochain album All Smiles, dont il affirme l'avoir fini à 90% a été "entièrement" influencé par Riri . Cela pourrait expliquer que R9 ne soit toujours pas sorti . . .