97 supporters verbalisés dans un bar à chicha pendant OM-PSG

À Martigues, près de Marseille, 97 supporters ont été verbalisés par les forces de l’ordre lors du match OM-PSG, dimanche 7 février.

par Team Mouv'

Concilier sa passion du foot et les mesures sanitaires liées à la COVID - 19 peut parfois être compliqué . 97 supporters, qui s’étaient réunis dans un bar à chicha pour regarder PSG - OM, ce dimanche 7 février, en ont fait les frais . Des policiers en patrouille, alertés par le bruit, se sont rendus dans le bar, avant de verbaliser toutes les personnes présentes pour non - respect du couvre - feu et certaines pour non - respect du port du masque.

Double peine pour les supporters

"Il n'y avait aucun respect des distanciations . C'était complètement déraisonnable, du n'importe quoi" commente la Direction départementale de la sécurité publique auprès de l’AFP . Le gérant du bar à chicha devra lui aussi subir les conséquences de cette soirée clandestine. "L'établissement a été mis en demeure avant une fermeture administrative . Une enquête est en cours" détaille la préfecture de police des Bouches - du - Rhône .

C’est une double peine pour les supporters réunis ce soir - là, car en plus de l’amende, ils ont vu l’OM s’incliner face au PSG ( 0 - 2 ). Espérons pour eux qu’ils ne soient pas en plus tombés sur la vidéo de Layvin Kurzawa en train de chambrer les Marseillais sur Bande Organisée.