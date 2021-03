7 jeunes sur 10 craignent un troisième confinement

Selon un récent sondage Elabe, 68% des 18-24 ans s’inquiètent d'un troisième confinement dans les semaines à venir.

par Team Mouv'

Une vague de confinements locaux sur le territoire français est pressentie . Pour le moment, seuls quelques départements du Nord et des Alpes - Maritimes sont confinés le week - end . À 18 heures ce jeudi, le premier ministre Jean Castex prendra la parole pour annoncer de nouvelles mesures sanitaires. Il semblerait que, pour l’instant, Marseille et l’Ile - de - France échappent à un reconfinement les samedis et dimanches . En revanche, le Pas - de - Calais est dans le viseur du gouvernement.

Et si l’échéance ne faisait qu’être repoussée ? Pour beaucoup de Français, ces annonces pourraient être le prélude d’un troisième confinement national. C’est en tout cas ce que révèle le sondage Elabe pour BFMTV publié le 3 mars dernier . La plupart des Français sont pessimistes : 58% d’entre eux s’attendent à ce qu’un nouveau confinement soit décrété dans les prochaines semaines . Les 18 - 24 ans sont les plus inquiets, 7 jeunes sur 10 craignent de devoir se reconfiner .

Toujours selon le même sondage, la fronde contre de nouvelles mesures restrictives continuent de grandir au sein de la population . 65% des Français sont opposés à la combinaison couvre - feu à 18h ET confinement national le week - end, une augmentation de 12 points en un mois. À peine un Français sur deux (47%) continue à soutenir le couvre - feu national à 18h, une chute de 9 points par rapport à février 2020 .

Quelques politiques gardent malgré tout l'approbation de la population . Malgré une baisse de 13 points par rapport à la semaine dernière, une courte majorité des Français ( 54% ) continue de soutenir le couvre - feu à 18h en semaine complété par un confinement le week - end dans les zones les plus touchées par le coronavirus .

Un confinement qui ne sera pas respecté

Même s’ils soutiennent la mesure, un sondage Odoxa pour FranceInfo et Le Figaro datant du 3 mars révèlent que les Français la considère insuffisante ( 63% ) et ils sont nombreux à douter de son efficacité ( 45% ) ou à la juger trop contraignante ( 49% ) .

Résultat, 36% des Français et 62% des jeunes envisagent de ne pas respecter scrupuleusement cette mesure si elle venait à s’appliquer dans leur territoire .