Youssoupha nous invite à prendre de la hauteur sur le toit du Théâtre du Châtelet

Dès à présent, retrouve le clip inédit du dernier single de Youssoupha « Astronaute » en exclusivité sur la nouvelle scène musicale numérique "Le Châtelet sur le toit"

par Team Mouv'

En avril dernier, Youssoupha investissait la salle emblématique du Théâtre du Châtelet pour un exceptionnel Live Me If You Can.

Dans le même temps, il enregistrait pour le Châtelet sur le toit, un clip avec son tout - dernier single Astronaute composé par Traxx Hitmaker & Medeline et issu de son nouvel album Neptune Terminus .

Le Châtelet sur le toit c'est la nouvelle scène numérique du Théâtre du Châtelet, disponible uniquement sur Youtube. En lien avec sa programmation ou à l’occasion de rencontres, le théâtre permet à des artistes d’univers variés de s’approprier ce nouvel espace d’expression artistique qu’est le toit du Châtelet, avec pour merveilleux décor, Paris .

