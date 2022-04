Trace Made In Africa : envole-toi pour LE festival afro au Portugal !

Rendez-vous à Porto au Portugal pour le Trace Made In Africa du 24 au 25 juin 2022, 3 jours non-stop pour célébrer les musiques et les cultures africaines !

par Team Mouv'

Les 24, 25 et 26 juin 2022, les stars des musiques afro-urbaines et toutes les disciplines culturelles afro-urbaines seront à l’honneur du premier festival international TRACE MADE IN AFRICA qui se tiendra à Porto au Portugal.

Fally Ipupa, Fireboy DML, Tayc, Naza, Mr Eazi, Ronisia, Yemi Alade et des dizaines d’artistes de Rap, Afrobeat, Afrolove, Afropop, Kizomba, Rumba, Zouk, Amapiano, Dancehall, Hip-hop et R&B vont se relayer sur les rives luxuriantes du Douro à Porto, avec une vue sur l'emblématique pont d’inspiration eiffelienne “Dom-Luis”. Ne manque pas ce rendez-vous exceptionnel !

Rendez-vous ici pour prendre tes places !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Reste connecté sur Mouv' : du 16 au 20 mai, tente ta chance pour remporter un séjour de 3 jours avec la personne de ton choix. Appelle le standard dès que tu entends la Notif' au 01 45 24 20 20 de 6h à 9h30 et de 16h à 19h.