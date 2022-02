TESSÆ en concert au Rack'am !

TESSÆ débarque sur la scène du Rack'am à Brétigny-sur-Orge le samedi 26 mars 2022, accompagnée en première partie de SIMONY, l’étoile montante du rap français. Mouv' t'offre tes places !

par Team Mouv'

TESSÆ

Après un baptême du feu sur scène avec Booba et un single « BLING » aux 10 millions d’écoutes, TESSÆ a su se faire rapidement une place dans l’univers urbain français . À tout juste 20 ans, la jeune Marseillaise a su mettre des mots sur son histoire personnelle marquée par le harcèlement scolaire, elle a su faire de cette expérience douloureuse une véritable force . Entre Pop et musique urbaine, TESSÆ aborde des sujets sensibles : spleen de l’adolescence, harcèlement scolaire, déscolarisation, bisexualité… elle fédère toute une génération !

SIMONY ( 1ère partie )

Influencé par « l’âge d’or » du rap français servi par des prods électro, organiques et tranchantes, SIMONY dévoile un rap hybride qui fait se rencontrer NTM et Gesaffelstein, L’Entourage et The Blaze, Vald et Vitalic . Avec un flow rapide, ciselé et percutant, il s’impose comme l’une des révélations du rap français avec des textes puissants sur la jeunesse d'aujourd'hui, entre doutes et persévérance, déterminée à se dépasser .

Ils te donnent donc rendez - vous le samedi 26 mars 2022 au RACK'AM à Brétigny - sur - Orge !

INFOS PRATIQUES

Le Rack'am

12, rue Louis Armand

91220 Brétigny sur Orge

http://www . lerackam . com/

Reste connecté pour gagner tes places prochainement !