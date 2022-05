Retrouve le Festival Freestyle à La Villette

Rendez-vous à La Villette, les 3, 4 et 5 juin, pour une 7ème édition de Freestyle en tout genre !

par Team Mouv'

Périphérique se transforme en terrain artistique et sportif pour un grand week-end gratuit avec une ambiance festive, inclusive et un esprit collectif.

Coup de projecteur sur les pratiques à l’avant-garde de la street culture dans les domaines de la danse, de la musique, de la glisse, et de la mode, Freestyle propose battle de danse, event sportifs, défilés dansés, soirées clubbing et animations street art ouverts à tous. Terreau inépuisable de créativité pour les aventuriers, les curieux, les hyperactifs et les plus modérés, le festival crée un espace fertile où le public s’empare des lieux et s’approprie les codes. Énergies et imaginaires fusionnent pour inventer de nouveaux possibles, culturels et sportifs.

Retour sur Freestyle édition 2021

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, viens vibrer au rythme des battles de danse et défilés de mode !