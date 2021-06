Retrouve Georgio et Chilla au festival Vibrations Urbaines à Pessac !

Mouv' et Vibrations Urbaines te donner rdv du 6 au 11 juillet à Pessac pour un festival pluridisciplinaire mêlant musique, BMX, skate, breakdance, basket et streat-art !

par Team Mouv'

La Ville de Pessac organise, du 6 au 11 juillet 2021, le festival Vibrations Urbaines . Nouvelle date, nouveau lieu, l’édition 2021 se place sous le signe du renouveau ! Un festival désormais estival

Evénement incontournable de la vie culturelle pessacaise, les Vibrations Urbaines réunissent chaque année plus de 15 000 personnes . La Ville entend donner un nouveau souffle au festival tout en maintenant la programmation pluridisciplinaire et éclectique qui constitue son ADN et sa renommée . Destiné en premier lieu aux jeunes, le festival était jusqu’à présent positionné durant les vacances de la Toussaint . Pour cette nouvelle édition, la municipalité souhaite faire évoluer le festival en l’organisant en tout début d’été . Il s’agit du premier festival post confinement, un évènement convial et festif dans le respect des gestes barrières .

Un festival pluridisciplinaire

La 24e édition du festival Vibrations Urbaines offre une programmation riche, pluridisciplinaire et pointue autour des différents aspects de la culture urbaine :

Sports de glisse urbains : skate, BMX, trottinette freestyle

Breakdance

Street - art

Musiques actuelles : hip hop, électro . . .

Breakdance, BMX, basket 3x3, ces sports urbains inscrits depuis de nombreuses années au programme des Vibrations Urbaines sont devenus des disciplines olympiques . Dès cette année, le festival s’inscrit dans le label « Terre de Jeux 2024 » obtenu par la Ville en mettant à l’honneur ces disciplines .

Retrouve toute la programmation sur le site de Vibrations Urbaines

Réserve tes places pour le concert d'ouverture des Vibrations Urbaines ici

Tarif :