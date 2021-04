Assiste en direct aux championnats de France de Skateboard !

Mouv' t'invite à suivre la finale des championnats de France de Skateboard Bowl ce dimanche 2 mai et la finale des épreuves street dimanche 9 mai de 15h à 17h30

par Team Mouv'

A moins de 100 jours des Jeux Olympiques les championnats de France de Skateboard feront leur retour ce week - end et marqueront la reprise des qualifications pour les riders en course pour Tokyo après plus d’un an d’arrêt du circuit international .

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la compétition est strictement réservée aux riders bénéficiant du statut de Sportif de Haut Niveau des catégories Elite, Senior et Relève, ainsi qu’aux riders professionnels .

Pour maintenir un certain niveau de concurrence entre les participants, le ministère a accordé une dérogation pour certains athlètes espoirs, collectifs nationaux ou du PPF, sur proposition de la Direction Technique Nationale de la FFRS .

Retrouve les performances des athlètes du groupe France en Bowl le dimanche 2 mai avec:

Madeleine Larcheron

Shani Bru

En Street le dimanche 9 mai avec:

Aurélien Giraud

Vincent Milou

Charlotte Hym

Joseph Garbaccio

Les épreuves sont diffusées en direct à partir de 15h sur :

Mouv’ : www . mouv . fr

www . sportenfrance . com TV orange canal 174 – Bouygues 192 – Free 190 – SFR 129

Live heats : www . liveheats . com/skateboard _ france

Plus d'info sur le site de la FFRS : www . ffroller - skateboard . com

