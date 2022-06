Regarde les BET Hip Hop Awards 2022

Mouv’ t’invite à suivre les BET Hip Hop Awards 2022, mardi 28 juin à 20h45 sur BET !

par Team Mouv'

Paris, le 2 juin - Les BET AWARDS, la plus grande cérémonie au monde qui rassemble les plus grosses pointures de la culture noire-américaine, sont de retour en live le 26 juin depuis Los Angeles et seront diffusés sur BET, mardi 28 juin à 20h45 ! Une soirée exceptionnelle qui, cette année encore, sera présentée par l'actrice et productrice TARAJI P. HENSON.

Pour cette édition 2022, BET a une nouvelle fois sélectionné les personnalités de la cutlure noire-américaine qui ont agité le monde de la musique, de la télévision, du cinéma et du sport pour les catégories en compétition et dévoile aujourd'hui les nommés.

Cette année, dans la catégorie "Best International Act", ce sont les rappeurs DINOS et TAYC qui représenteront la France face à 7 autres artistes venus du Nigéria, du Brésil, de l'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et de la République démocratique du Congo.

Côté artistes internationaux, DOJA CAT se hisse en tête et part favorite avec 6 nominations dont Best Female R&B/Pop Artist, Album of the Year et Video of the Year. Elle est suivie de près par ARI LENNOX et DRAKE avec 4 nominations chacun dont Video of the year. En lice également de cette nouvelle édition, BABY KEEM, SILK SONIC, FUTURE, H.E.R., KANYE WEST, KENDRICK LAMAR ou encore l'icône du R&B MARY J.BLIGE.

Une cérémonie exceptionnelle avec les plus grands artistes de la culture noire-américaine à suivre uniquement sur BET !

Lors de la soirée, les artistes seront récompensés dans les catégories suivantes :

Best Female R&B/Pop Artist (meilleure artiste féminine R&B/Pop),

Best Male R&B/Pop Artist (meilleur artiste masculin R&B/Pop),

Best Group (meilleur groupe),

Best Collaboration (meilleure collaboration),

Best Female Hip Hop Artist (meilleure artiste féminin Hip-Hop)

Best Male Hip Hop Artist (meilleur artiste masculin Hip-Hop)

Video of the Year (clip de l'année),

Video Director of the Year (réalisateur vidéo de l'année),

Best New Artist (meilleur.e nouvel.le artiste)

Album of the Year (album de l'année),

Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational Award (meilleur Gospel)

BET Her (BET elle)

Best International Act (meilleur.e artsite international)

Best Movie (meilleur film)

Best Actor (meilleur acteur)

Best Actress (meilleure actrice)

YoungStars Award (jeune star award)

Sportswoman of the Year Award (sportive de l'année)

Sportsman of the Year Award (sportif de l'année)

Rendez-vous, mardi 28 juin à 20h45 sur la chaîne BET et découvre avec Mouv’ les lauréats des BET Hip-Hop Awards 2022 !