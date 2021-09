Regarde les BET Hip Hop Awards !

Mouv’ t’invite à suivre les BET Hip Hop Awards 2021, vendredi 8 octobre à 20h45 sur BET !

par Team Mouv'

Le 5 octobre prochain, la chaîne BET, spécialisée dans la culture Hip - Hop, Rap et R & B, organise la seizième édition de ses annuels BET Hip Hop Awards et diffusera la cérémonie le vendredi 8 octobre dès 20h45 . A cette occasion, retrouve les plus grandes performances des artistes de la scène musicale Hip - Hop .

Photo des BET Awards 2020

Lors de la soirée, 9 artistes seront récompensés dans les catégories suivantes :

L’album de l’année,

La chanson de l’année,

L’artiste Hip - Hop de l’année,

Le clip de l’année,

La révélation de l’année,

La meilleure collaboration,

Le meilleur duo ou groupe,

La meilleure performance sur scène,

“The Best international flow”, soit le meilleur artiste international .

Pour cette dernière catégorie, deux artistes rap français sont nominés : Laylow et Gazo.

Rendez - vous, vendredi 8 octobre à 20h45 sur la chaîne BET et découvre avec Mouv’ les lauréats des BET Hip - Hop Awards 2021 !