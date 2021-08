Regarde en direct le championnat de France de Breaking sur Mouv'

Mouv' t'invite à suivre la finale du championnat de France de Breaking ce samedi 28 août à partir de 15h sur Mouv.fr.

( modifié le ) par Team Mouv'

La FFDanse organise le premier championnat de France officiel de cette discipline appelée aussi breakdance . Il aura lieu le 28 août 2021 au Grand Théâtre de Provence d’Aix - en - Provence, la ville ayant souhaité être partenaire de la fédération pour organiser cette rencontre historique . Une soixantaine de bboys et bgirls, sélectionnés lors des qualifications régionales, s’affronteront en battles ( tournois ) «un contre un» durant cette grande finale nationale .

Au programme de la journée du samedi : TOP 16 le matin puis 1/4 de finales, ½ finales et finales l’après - midi dans quatre catégories ( bboys–16 ans / + 16 ans et bgirls –16 ans / + 16 ans ) .

Diffusion live du show pour ce premier championnat !

Le championnat de France de breaking se déroulera à huis - clos étant donné un contexte sanitaire délicat . Mais les amatrices et amateurs de hip hop auront le plaisir d’assister à sa diffusion en direct l’après - midi grâce à france . tv et ta radio sûre Mouv’ . Chaque auditeur·trice expérimentera alors l’ambiance d’un battle breaking typique ! Une performance unique, artistique et sportive . Pour agrémenter le show, les finales bgirls et bboys + de 16 ans seront précédées par des spectacles de danse des troupes "Sandraf Method" et "Géométrie Variable" .

Djs : One Up et Help

Speakers : Nasty et Maleek

Jurys : Yaman, Bgirl Valentine, Bgirl Babyson , BBoy Soso, BBoy Naïm

Le breaking en marche vers Paris 2024

L’organisation du premier championnat de France de breaking est significative . C’est un marqueur du travail que la Fédération Française de Danse mène depuis deux ans pour construire le circuit de compétitions de cette discipline . C’est aussi un moyen de détecter les talents qui constitueront l’équipe de France de breaking . En effet, les médaillés du championnat ( podium ) , seront inscrits sur liste ministérielle des athlètes de haut niveau ,avec, en filigrane, la préparation aux JO Paris 2024 . Au - delà, l’ambition de la FFDanse est de dépasser l’enjeu de la performance pour bâtir un héritage, c’est - à - dire mettre en place un socle durable bénéfique à la pratique et à l’image du breaking en France, fondé sur l’ouverture au plus grand nombre, le sport à l’école, la mixité et l’inclusion sociale .