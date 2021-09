Rdv le 19 septembre au marché urbain La Ligue à Lyon !

Viens découvrir le plus grand marché urbain de la région lyonnaise le 19 septembre à l'Espace Jean Couty à Lyon !

( modifié le ) par Team Mouv'

Après un an et demi d'attente La Ligue revient le 19 septembre prochain le temps d'une après - midi entre sneakers, steetweat et autres surprises .

La Ligue x Emmaüs x Sport dans la Ville

Dans l'idée de rendre accessibles le streetwear et le sportwear à tous et de combattre l'exclusion, La Ligue associe street culture et engagement au travers d'un partenariat avec l'association Emmaüs et Sport dans la Ville .

Les visiteurs auront la possibilité de déposer leurs vêtements et chaussures en bon état dans des bacs disposés à l'entrée . Ces objets seront ensuite distribués à des familles .

Il vous sera également possible de vous procurer une sélection de pièces de seconde main sur un stand Emmaüs !

De la nouveauté au programme

Dans le but de proposer une expérience mémorable à sa communauté, La Ligue prévoit plusieurs activités le Jour - J :

Une chasse au trésor avec des cartes surprises cachées partout dans l'espace pour remporter des lots .

Deux tables rondes sur la sneakers et l'entreprenariat à suivre en direct :

De 13h30 à 14h30 "L'impact de la sneakers sur la génération Y - Z"

De 16h à 17h "Entreprendre dans la mode"

Ces deux talks seront animés par Muxxa, que l'on retrouve dans l'émission "Elle est bonne sa paire" disponible sur la chaîne YouTube Mouv', mais aussi toute la semaine de 14h à 16h sur ta radio sûre !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Tu pourras également participer au concours de style # 1posetonstyle réunissant les meilleurs styles sur la page Instagram @la . ligue . Trois prix pourront être remportés pour le meilleur style féminin, masculin et jeune .

Enfin, tu retrouveras aussi un DJ Set, des expositions de street art et plusieurs autres animations qui rythmeront ta journée !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Infos pratiques :