RappeuZ, le tremplin 100% féminin ouvre ses inscriptions !

Inscris-toi dès maintenant aux auditions RappeuZ qui se dérouleront dès le mois d’avril sur Paris, Marseille, Bordeaux et Lille.

par Team Mouv'

Rappeuz c’est le concours qui silionne la France à la recherche des nouveaux talents féminins du rap . Call Me Femcee et RappeuZ, les structures organisatrices, ont deux objectifs : découvrir ces talents et les soutenir via un processus de professionnalisation .

La gagnante aura la chance d’accéder à tous les outils nécessaires pour démarrer sa carrière d’artiste :

Un accompagnement d’un an par la structure RappeuZ

Booking et suivi pendant un an par la structure Call Me Femcee

Résidence dans l’un des lieux partenaires

Production de deux singles ( mixage et mastering par Moja Audio )

Travail sur une identité visuelle

Tournage d’un clip et shooting photo

Programmation en première partie d’un concert Call Me Femcee

Une tournée de concerts au sein des lieux partenaires

Mise en avant par le biais des médias partenaires

BONUS : accompagnement artistique et mise en avant promotionnelle, une participation aux concerts Call Me Femcee, inscription à la Sacem, mise en ligne sur les plateformes…

Alors si tu cherches à développer ta carrière, à monter sur scène et à faire une tournée de concerts tente vite ta chance en envoyant ta candidature à l'adresse rappeuz . casting@gmail . com !