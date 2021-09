Rappeuz : assiste à la finale au Flow à Lille avec Medusa TN, DJ Ayane et DJ Lilpop en guest

J-2 avant la finale nationale avec Milly Parkeur, Mel, Sopycal, Alma Mango,Veemie, Kara Nandjee So, Lirose, Ash to The Eye, Lezy et les spéciales guest !

par Team Mouv'

Rappeuz c’est le concours qui silionne la France à la recherche des nouveaux talents féminins du rap. Call Me Femcee et RappeuZ, les structures organisatrices, ont deux objectifs : découvrir ces talents et les soutenir via un processus de professionnalisation . La gagnante aura la chance d’accéder à tous les outils nécessaires pour démarrer sa carrière d’artiste :

Un accompagnement d’un an par la structure RappeuZ

Booking et suivi pendant un an par la structure Call Me Femcee

Résidence dans l’un des lieux partenaires

Production de deux singles ( mixage et mastering par Moja Audio )

Travail sur une identité visuelle

Tournage d’un clip et shooting photo

Programmation en première partie d’un concert Call Me Femcee

Une tournée de concerts au sein des lieux partenaires

Mise en avant par le biais des médias partenaires

BONUS : accompagnement artistique et mise en avant promotionnelle, une participation aux concerts Call Me Femcee, inscription à la Sacem, mise en ligne sur les plateformes…

La finale

La finale nationale approche et ça se passera au Flow pour une soirée de folie . Dès 18h30 retrouvez les 10 finalistes en live ainsi que nos spéciales guests DJ Lil Pop pour un set spécial à l'occasion des journées du patrimoine "Les rappeuses dans l'histoire" avec un apéro/jeu avec la Team Flow . Elle accompagnera aussi Medusa . tn la rappeuse Tunisienne pour son showcase. Il y aura aussi DJ Ayane pour un warm - up et un after special ladies in Hiphop .

Côté finale pour départager les finalistes, il y aura un jury pro composé de Sara de chez Ace Morgane de Medusyne, Sylvain le programmateur du Flow et un . e représentant . es La Belle Hip Hop .

Programme pour le public :

Animé par Markeins

18h30 : Apéro/jeu « Les rappeuses dans l'histoire avec DeejayLilPop .

19h30 : Ouverture de la grande salle avec Warm Up by Dj Ayane

20h : début de la finale avec les showcases des finalistes

De 20h à 21h : mix by DJ Ayane

Petite pause ( Debrief Jury/Pause Public/changement DJ )

De 21h à 22h : mix by DJ LilPop

22H15 : Showcase Medusa TN By DJ LilPop

22h40 : Cypher Final ( Les finalistes + Medusa TN ) by DeejayLilPop

( Les finalistes + Medusa TN ) by DeejayLilPop 22h55 : annonce de la gagnante

23h : AFTER DJ AYANE

00h : Fin de la soirée

Découvre le RappeuZ Cypher - Tour de France - L'intégrale juste ici :