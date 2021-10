Rappeuses en liberté, la web série et le clip à découvrir !

Découvrez les lauréates du projet rappeuses en liberté.

par Team Mouv'

Rappeuses en Liberté, le dispositif d’émergence et d’accompagnement de rappeuses, a dévoilé les 3 lauréates de sa première édition le 15 octobre dernier, devant une salle comble au sein du MaMA Festival ( La Machine du Moulin Rouge ) .

Bravo à Eesah Yasuke ( Lille ) , Ossem ( Paris ) , Soumeya ( Salon - de - Provence ) .

Ces 3 lauréates bénéficieront d'un accompagnement approfondi comprenant une soixantaine d'heure d'enregistrement au studio des Variétés ainsi qu'un accompagnement scénique .

Ce concert clôturait plus de 4 mois partagés par 10 rappeuses, sélectionnées parmi plus de 300 candidates au dispositif . Les 10 finalistes ont participé à des ateliers de perfectionnement artistique, rencontré des personnalités reconnues du rap ( Chilla, Vicky R, Aly Bass, Lord Esperanza, Fif Tobossi… ) et de nombreux médias rap et généralistes .

“Etre une femme dans le rap français, aujourd’hui, c’est une force” souligne Soumeya, lauréate du dispositif .

Une véritable cohésion s’est créée au sein de ce groupe de finalistes . De cet esprit de “sororité” sortira le 29 octobre un titre enregistré en commun, “Taktik”, accompagné d’un clip réalisé par Leïla Sy ( co - réalisatrice avec Kery James du long métrage Banlieusards ) .

Une websérie documentant ce parcours hors du commun pour ces rappeuses, au plus près de leur vie et de leurs envies, sera diffusée à partir du 20 octobre sur la chaîne YouTube Rappeuses en Liberté.