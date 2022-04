Nothing2Looz World Finals 2022 : le rendez-vous mondial des danses Hip Hop ouvre sa billetterie

Mouv’ vous donne rendez-vous pour le Nothing2Looz World Finals 2022 à Colomiers dans la région de Toulouse !

par Team Mouv'

Nothing2Looz World Finals 2022, c'est l'évènement de danse à ne pas manquer . Breakdance – Popping – Locking – Hip - Hop – House Dance… Toutes ces disciplines seront représentés !

Cette année, la 10ème édition aura lieu le samedi 7 mai 2022 dans l’arène du Hall Comminges de Colomiers à Toulouse ! Après une version 2021 « digitale » , toute l’équipe de Break’in School vous prépare un show incroyable pour le retour du public .

Plus de 100 artistes seront en compétition et pas n'importe lesquels ! Ce sont les plus grandes personnalités du milieu qui s’affronteront lors du fameux Battle ALL - STYLES dans un concept toujours plus novateur .

Ce n'est pas tout, le show prévoit une Kids Battle où tous les plus grands prodiges internationaux de moins de 14 ans pourront s’affronter dans la catégorie BREAKDANCE.

Prenez vos places en cliquant juste ici !

