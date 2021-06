Mouv' te donne rdv au Fighters Day à Station F !

Tu as envie de créer ta boîte mais tu penses que l’entrepreneuriat n’est pas fait pour toi ? Tu te trompes ! STATION F t’accueille le samedi 26 juin à l’occasion de Fighters Day pour te donner les clés pour te lancer.

par Team Mouv'

STATION F, le plus grand campus de start - up au monde, et Les Déterminés organisent “Fighters Day”, un événement exceptionnel d’une journée dédié à la diversité dans l’entrepreneuriat, le 26 juin . “Fighters Day” permettra aux porteurs de projet de découvrir les différentes formes d’entrepreneuriat et de bénéficier de conseils pratiques pour se lancer .

A l’occasion de cette journée exceptionnelle, les invités pourront échanger avec Xavier Niel, fondateur de STATION F, 42, Kima Ventures et Iliad, ainsi que Moussa Camara, fondateur des Déterminés .

D’autres invités exceptionnels viendront également raconter leur parcours afin d’inspirer la future génération d’entrepreneurs . Parmi eux, Olivier Rousteing, Directeur Artistique de Balmain, Nadia Benabdelouahed, manager de sportifs de haut niveau, Louis Saha, ancien footballeur professionnel, Thierry Marx, Chef Exécutif du Mandarin Oriental à Paris, Aminata Diouf, fondatrice de Gribouilli, Anthony Bourbon, fondateur de Feed et beaucoup d’autres .

Des ateliers et de nombreuses animations

Ces tables rondes seront entrecoupées d’ateliers pratiques réalisés en partenariat avec Les Déterminés, Mangopay, Google for Startups, Schoolab, La Région IDF et les Pépites IDF afin de donner les clés d’accès à l'entrepreneuriat à ceux qui hésitent encore à se lancer . Les participants pourront également participer aux nombreuses animations proposées parmi lesquelles une fresque participative, un cours de danse ou encore un atelier de customisation de sneakers .

Un événement gratuit

“Fighters Day” sera accessible gratuitement sur inscription préalable en ligne . Toutes les conférences seront également disponibles en replay sur la chaîne YouTube de STATION F, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux avec le # FightersDay .

Retrouve la programmation sur le site de Station F ici