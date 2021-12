Mouv' t'invite à la soirée anniversaire du livre “Les Liens sacrés” de Manu Key !

Un an après la sortie de son livre, Manu Key t'invite au Ground Control le dimanche 12 décembre.

par Team Mouv'

Manu Key, figure et membre fondateur d’un des plus importants collectifs de rap français : La Mafia K'1fry, revient sur sa carrière dans le livre Les Liens Sacrés . Mouv' te fait gagner ici ton livre dédicacé et ton invitation pour deux personnes.

Edité chez Faces Cachées, Les Liens Sacrés évoque à la fois ses relations avec le regretté DJ Medhi, le parcours d’un collectif mythique ainsi que ses propres batailles personnelles .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour célébrer le premier anniversaire du livre Les Liens sacrés de Manu Key, on vous propose un bel événement le dimanche 12/12 au Ground Control à Paris. Retenez la date et venez rendre hommage à la Mafia K’1 Fry avec nous !

Au programme de la soirée, discussion animée par Raphaël Da Cruz, séance de dédicaces et dj's set assurés par Dj First Mike et Dj Stresh.

Ground Control : 81 Rue du Charolais, 75012 Paris

Evénement soumis à la présentation d'un passe sanitaire valide .