Mouv' t'invite à la finale internationale du concours de prise de parole : Eloquentia !

Retrouve les quatre finalistes du plus grand concours de prise de parole francophone vendredi 17 décembre à 20h30 en livestream sur les réseaux Mouv'.

par Team Mouv'

Qui remportera le titre de meilleur orateur francophone 2021 ? Remporte ici tes places pour assister à la grande finale internationale vendredi 17 décembre à 20h au Bataclan ( Paris ) .

Initié par Stéphane de Freitas, Eloquentia est un projet culturel et sociétal d'intérêt général, mais aussi le plus grand concours de prise de parole en public.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Depuis 7 ans, les concours Eloquentia sont mis en place dans les universités partenaires du programme .

Après le Panthéon en 2018, la Philharmonie en 2019, le Studio 104 de la Maison de la Radio & de la Musique en 2020, c'est au Bataclan ( Paris ) que se déroulera la finale 2021 !

Les candidats s'opposeront sur deux questions philosophique, politique et/ ou sociétale et déclameront leur discours de 9 minutes max, face à un jury contemporain, déterminé et authentique . Parmi lesquels nous retrouverons : Lala & Ace, Moussa Camara, Clément Victorovitch et Camille Aumont Carnel .