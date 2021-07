Luidji en concert au Rack'am !

Mouv' t'invite au concert de Luidji et Fils Cara le 1 octobre au Rack'am à Brétigny-sur-Orge

par Team Mouv'

LUIDJI

Luidji c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte . Après de multiples remous et de nombreuses remises en question, c’est pourtant tout l’inverse qui a fini par se produire . Mieux encore : son histoire tumultueuse est devenue sa source d’inspiration, donnant naissance à « Tristesse Business : Saison 1 », premier album d’un Luidji métamorphosé . Entre rap pur, r’n’b synthétique inspiré de Toronto, bossa nova romantique et chanson française, Luidji rappe et exprime avec transparence les démons qui l’habitent .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

FILS CARA

Dernière signature du label défricheur microqlima ( L’Impératrice, Pépite, Isaac Delusion ) , Fils Cara invente un langage qui lui est propre . Le chanteur au col roulé habité par mille et une chimères est allé chercher dans la syntaxe du rock anglais, de la chanson française et du rap américain de quoi articuler un alphabet nouveau, instinctif, qui dit l’époque autant que le personnage . A ses côtés sur scène, son propre petit frère Francis au piano – une affaire de famille, encore une fois .

FILS CARA

Event FB : https://bit . ly/36S87HE

Lien Billetterie : https://bit . ly/3xlMZoO

INFOS PRATIQUES

Le Rack'am

12, rue Louis Armand

91220 Brétigny sur Orge

Tél . 01 . 60 . 85 . 10 . 37

http://www . lerackam . com/

Reste connecté pour gagner tes places prochainement !