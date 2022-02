Les Paradis Artificiels : découvrez le line-up avec Soso Maness, Josman, Laylow, Ichon, Zola, Captain Roshi...

Les 3 et 4 juin, les grands noms du rap seront à la Halle de la Glisse de Lille à l'occasion du Festival Les Paradis Artificiels.

Laylow, Captaine Roshi, Luv Resval, Zola, Soso Maness et bien d'autres se produiront les vendredi 3 et samedi 4 juin 2022 pour la 13ème édition du Festival Les Paradis Artificiels à la Halle de Glisse, une programmation 100% rap/urbain dans un lieu pour le moment tenu secret.

La billetterie est ouverte !

Pour prendre vos places, cliquez juste ici

Le line-up

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La têtes d'affiches

Laylow développe un univers rap où la sentimentalité, l'egotrip et une certaine vision du monde coexistent. En juillet dernier, il est revenu avec L'Etrange histoire de Mr Anderson, une fable rap qui a réalisé parmi les meilleurs démarrages commerciaux en France et dans le monde.

Luv Resval est un véritable enchanteur. La fluidité de ses paroles, ses refrains mélodieux, ses ambiances atmosphériques, ses flows électriques, sa mélancolie noire envoûtent totalement son public. Luv Resval s'est inspiré des meilleurs techniciens du rap pour produire son dernier album double.

Captaine Roshi est l'un des nouveaux talents les plus excitants de la scène rap française. A force de travail et grâce à sa création quasi impulsive - sortie de 4 projets en l'espace d'un an, le rappeur a su affirmer une identité forte et une vraie singularité.

Zola est devenu l'incarnation de la trap en France après la sortie de Cicatrices, un premier album publié en 2018. Enchaînant les dates de concerts sold out et suscitant l'admiration des médias, Zola conserve par un but unique "rester vrai".

Josman, décrit comme l'espoir du rap français, cumule des millions de vues sur YouTube grâce à ses différents projets qui révèlent à leur manière son identité : celle d'un rappeur à l'aise dans plusieurs styles, capable de soigner aussi bien ses mélodies que ses placements de voix.

