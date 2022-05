Lancement de l'appel à candidatures de Rappeuses en Liberté 2022

Le nouvel accompagnement dédié aux rappeuses revient pour une deuxième édition !

par Team Mouv'

Lancement le 16 mai de l’appel à candidatures de Rappeuses en Liberté 2022, le dispositif d’accompagnement de rappeuses pour sa deuxième édition. Les lignes bougent dans le rap, avec la multiplication des talents féminins : en témoignent les 300 candidatures reçues pour la première édition de Rappeuses en Liberté et le très grand succès public et médiatique des 10 rappeuses sélectionnées - pour certaines aujourd’hui lancées dans leur carrière . En particulier les trois lauréates : Eesah Yasuke avec une tournée de près de 40 dates ; Ossem qui a pu s’entourer de grands professionnels et Soumeya présente sous peu sur Netflix .

La route reste encore longue pour que les femmes soient enfin largement représentées dans le rap, et cette année Rappeuses en Liberté renforce son dispositif .

‘’Quelle est la place de la femme dans le rap ? Si vous ne posiez pas la personne ne se la poserait . C’est de la musique avant tout’’ - Doria, marraine de l’édition 2022

Candidatures du 16 mai au 10 juin

Les rappeuses disposeront d’un espace sur www . rappeusesenliberte . com pour déposer un freestyle et une vidéo de présentation . Pour candidater c'est ici >