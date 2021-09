Le One One Battle International te donne rendez-vous le 26 septembre à Carcassonne

Entre performances graffiti et contest de skate, l’élite mondiale du breaking et du beatbox s’affrontera pour 3h de show et de battles exceptionnelles le 26 septembre.

( modifié le ) par Team Mouv'

Le One - One Battle International, co - organisé par l’association One - One et la Ville de Carcassonne, est une référence mondiale en matière de breakdance et human beatbox .

Lancé en 2016, cet événement a été l’un des premiers à regrouper battles de breakdance et beatbox . Chaque année, c’est la crème mondiale de ces disciplines qui est invitée à Carcassonne pour des battles et des shows toujours plus spectaculaires !

Pour sa sixième édition, le One - One Battle International réunira plus de 50 danseurs et beatboxeurs du monde entier, en s’affrontant dans des battles en 1 contre 1, pour près de trois heures de spectacle à couper le souffle .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Cinq places seront également à prendre dans la catégorie breakdance lors de qualifications qui se dérouleront le même jour, afin de donner une chance à tous les danseurs de rejoindre la compétition !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le parvis du Dôme accueillera également un village Hip Hop le dimanche 26 septembre . Des artistes de la région seront présents pour des performances graffiti en live jusqu’à 16h .

Plus d’informations sur la programmation sur www . one - one . net et sur l’événement Facebook

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix