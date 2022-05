Le LaBel Valette Festival te donne rdv les 26 et 27 août à Pressigny-les-Pins !

Retrouve Sniper, Danitsa, Yaniss Odua, Devi Reed, Nuttea et bien d'autres au Label Valette Festival !

par Team Mouv'

Le LaBel Valette Festival continue d’inviter de grands noms du rap français dans son château en plein cœur de Gatînais . Cette année Sniper est annoncé sur la scène de cette 5ème édition ! Mythique groupe de hip - hop français, originaire de Deuil - la - Barre, il est composé de Tunisiano ( Bachir Baccour ) et d'Aketo ( Ryad Selmi ) . Sniper se popularise dans les années 2000 et connait une grande notoriété avec les albums Du rire aux larmes, Gravé dans la roche et Trait pour trait. En plus du groupe du Val - D'oise, on pourra retrouver la nouvelle queen du hip - hop et de la soul made in Suisse, Danitsa ou encore un des poids lourd de la scène reggae en France, Yannis Odua .

Le LaBel Valette Festival

Organisé par l’association Urban Art Paris et Urban Art Agency, le LaBel Valette Festival est un festival d’art urbain qui permet à de nombreux artistes de s’exprimer librement autour de grandes thématiques . Véritable musée de la culture urbaine, chaque année la totalité des surfaces sont repeintes en blanc pour laisser place à de nouveaux artistes et à de nouvelles créations murales .

Pour marquer le cinquième anniversaire de ce projet unique, un duo prendra les rênes du château de La Valette . Lek et Sowat, tandem historique et pionnier du mouvement graffiti, vont donner une nouvelle identité à ce château du 19e siècle, en peignant la totalité de ses surfaces .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Rendez - vous donc les 26 et 27 août au LaBel Valette Festival pour s'ambiancer sur les plus grands classiques de Sniper et pour découvrir le nouveau domaine .

Liens utiles :