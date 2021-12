Lala &ce : Gagne tes places pour son concert à Sannois !

Lala &ce en concert l'EMB Sannois le samedi 11 décembre, avec en première partie Timothée Joly.

Après un concert complet à la Cigale à Paris, Mouv' partenaire de l'EMB Sannois t'invite au concert de Lala & ce le samedi 11 décembre. Tente ici de remporter tes places !

Avec ses punchlines incisives et son flow aérien, Lala & ce s’est imposée comme une figure incontournable du rap français, dont elle aime détourner et réinventer les codes . Après sa mixtape « Le Son d’Après » en 2019, qualifiée par GQ comme l’un des « meilleurs projets du 21ème siècle » et son passage remarqué dans Colors, Lala & ce continue la promotion de son premier album « Everything Tasteful »

Récemment, c'est sur scène que l'artiste fait parler d'elle . En octobre dernier, Lala & ce proposait à son public un nouveau concept . Baiser mortel, une comédie musicale, pour un show unique sur 3 soirées . Une création originale co - créée avec Low Jack et la chorégraphe et danseuse Cecilia Bengola.

Lala & ce occupe une place à part sur la scène rap française . A seulement 26 ans, la chanteuse a su faire émerger une nouveau genre de rap féminin . Son univers sombre, ses textes, sa créativité et sa façon de défendre ses créations, reflètent parfaitement sa personnalité que l'on prend plaisir à découvrir à chaque projet .