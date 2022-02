L'Horizon : gagne tes places pour le film d’Emilie Carpentier !

Rendez-vous le mercredi 9 février en salle pour la sortie de L’Horizon, un film d’Emilie Carpentier mêlant avec finesse les problématiques écologiques aux questions des banlieues.

par Team Mouv'

Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle du désir de vivre intensément . En se rapprochant d’Arthur, un copain de classe, de nouveaux horizons apparaissent . Celui - ci vit dans une ferme urbaine menacée par un projet de construction . L'inattendu que lui propose la ZAD ( Zone à Défendre ) installée à la limite de son quartier l'attire . Elle s'en approche et y vit des journées décisives où le choix d'un monde plus durable lui retourne le cerveau tout autant qu'il l'amène à prendre des risques aux côtés de cette jeune Génération Climat .

La première image que j'ai eue de ce film, ce sont ces jeunes gens magnifiques formant une ligne d'énergie face au spectateur, comme un horizon lumineux pour la France de demain… Face à nous, dans leur métissage inattendu, riches de leur esprit critique, de leur vitalité insolente et de leur courage infini mais poussés au bord du vide par la catastrophe écologique à venir . » Émilie Carpentier

L'Horizon ©Radio France

L'Horizon, un film d'Emilie Carpentier avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall et NIIA .