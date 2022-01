KT Gorique : Gagne tes places pour son concert à l'Usine à Chapeaux !

KT Gorique en concert à l'Usine à Chapeaux de Rambouillet, le vendredi 21 janvier, avec en première partie le groupe Jamnesty.

Rendez-vous le vendredi 21 janvier à l'Usine à Chapeaux de Rambouillet pour un concert explosif d'une des têtes montantes du rap international : KT Gorique, avec en première partie, le groupe Jamnesty.

Avec la sortie de son dernier album AKWABA en 2020, l'artiste KT Gorique nous invite dans son univers très inspiré de la musique reggae et africaine. Après avoir quitté la Côte d’Ivoire à l’âge de 11 ans, KT Gorique a été éloignée de ses racines et d’une grande partie de sa famille pendant 16 ans. Ayant du mal à comprendre qui elle était et à trouver sa place dans le monde, la musique a toujours été son échappatoire et son moyen d’expression.

De son vrai nom Akissi Amenan Mafuci, elle est une véritable performeuse qui ne cesse d'impressionner la scène musicale internationale. Lauréate du concours End of The Weak, elle devient, quelques mois plus tard, la plus jeune lauréate du championnat mondial de freestyle à New York.

Cette artiste hors du commun est de retour sur scène pour un show unique, le 21 janvier à L'Usine à Chapeaux. Egalement, le film "Brooklyn", premier long-métrage de Pascal Tessaud dont l'héroïne est interprétée par KT Gorique, sera projeté le même jour.