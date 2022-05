Joysad : Gagne tes places pour son concert à Paris !

Mouv' t'offre tes places pour aller voir Joysad à La Boule Noire !

par Team Mouv'

Joysad sera sur scène le mercredi 18 mai à 20h00 à La Boule Noire, dans le 18e arrondissement de Paris. Tente ta chance et gagne tes places pour assister au concert de l'artiste. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire ici !

Joysad est un jeune artiste originaire de Périgueux près de Bordeaux qui s’est fait connaitre avec les concours de rap de la page Instagram « 1minute2rap ». Il connait un succès fulgurant en gagnant trois des concours, atteint plus de 150 000 abonnés en quelques semaines (+600 abonnés/jour) et ses freestyles Instagram cumulent des millions de vues.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Joysad raconte le quotidien d’un jeune de province: les amis, les filles, la fête… Qu’il mêle à ses souvenirs, ses craintes et ses aspirations. Son premier clip Chicha Pomme atteint plus de 1 000 000 vues en quelques semaines. Joysad est également sélectionné dans les 11 rappeurs à suivre de Booska-P.

Avant le confinement il a pu faire les premières parties de Lomepal au Zénith de Toulouse ainsi que des premières parties de DTF, Roméo Elvis et Josman.

Il a sorti deux EP « Fernandez » et « Palindrom » avant d’envoyer un premier album dans lequel on compte les featurings de « Tsew The Kid » ou encore « Sofiane » et « Heuss L’Enfoiré » Après son album « Espace temps » sorti le 10 Septembre 2021, Joysad revient avec « Espace temps - Réédition » une nouvelle version de ce projet dans lequel s’ajoute 8 inédits dont un featuring (Livaï) et une direction artistique plus assumée de rap « boom bap » plus écrit. Le premier extrait « Anti stress » est un titre produit par Mesah (PLK, Jul, Classico Organisé…) qui excelle dans les instrumentales à l’ancienne, suivi du morceau « Néant » accompagné d’un magnifique clip réalisé en haut d’un building.

Afin de soutenir cette réédition Joysad s’est lancé dans une tournée de soirées dans une dizaine d'appartements en France afin d’aller à la rencontre de ses fans (Angers, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Strasbourg) durant laquelle il a fait découvrir des morceaux inédits avant la sortie du projet, il a également organiser des sessions freestyles avec eux. Cette initiative a tapé dans l’oeil de plusieurs artistes dont Dinos, Josman ainsi que Georgio qui lui ont permis d’assurer leurs premières parties.