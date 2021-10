JoeyStarr et Sofiane Pamart réunis sur scène

Mouv' t'invite au nouveau spectacle de JoeyStarr et Sofiane Pamart à la Seine Musicale, les 11, 12 et 13 octobre !

par Team Mouv'

JoeyStarr, l'une des voix les plus emblématiques du rap français prouve une fois de plus que tout lui est accessible . Dans le partage d'un songe, c'est accompagné du maestro Sofiane Pamart qui au piano, signe les compositions originales des musiques sur lesquels JoeyStarr récitera des textes de grands auteurs ( Baudelaire, Artaud, . . . )

Le partage d'un songe est une parenthèse invitant à une rêverie collective et onirique . Le projet de cette soirée est de réunir deux artistes aux univers et personnalités marquées, et de faire se rencontrer le texte et la musique pour proposer une promenade inédite à travers des grands textes de la poésie .

Après le cinéma dans l'excellent Polisse, le théâtre dans Eloquence à l'Assemblée ou plus récemment sur le petite écran dans Le remplaçant, JoeyStarr le jaguar démontre de nouveau qu'il sait retomber sur ses pattes !

L'occasion d'apprécier le jeu envoûtant de Sofiane Pamart avant sa date unique à la salle Pleyel ( Paris ) . A noter la participation de Cut Killer qui a également contribué à la création musicale du spectacle.

