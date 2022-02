Jazzy Bazz en tournée : Mouv' t'offre tes places !

Après la sortie de son dernier album Memoria, Jazzy Bazz part en tournée pour 12 dates qui s'annoncent explosives.

Avec son nouvel album "Memoria", sorti le 21 janvier dernier, Jazzy Bazz est de retour sur scène pour une tournée de 12 dates partout en France. Il affiche déjà complet sur son concert à la Cigale le 21 avril prochain. Le rappeur annonce une nouvelle date parisienne à l'Olympia le 4 mars 2023.

Retrouve Jazzy Bazz en concert dans toute la France :

04/03 - RENNES, Ubu

05/03 - BORDEAUX, Krakatoa

17/03 - NANTES, Warehouse

31/03 - LYON, Ninkasi

01/04 - AIX EN PROVENCE, 6Mic

02/04 - NIMES, Paloma

06/04 - TOULOUSE, Metronum

07/04 - ANGERS, Chabada

21/04 - PARIS, La Cigale

29/04 - TOURCOING, Grand Mix

04/03/2023 - PARIS, l'Olympia

Rappeur originaire de Paris 19ème, Jazzy Bazz s'est révélé au début des années 2010 avec le collectif L'Entourage dans lequel on retrouve entre autres Nekfeu, Alpha Wann, Deen Burbigo. Bercé entre Paris et Buenos Aires, initié à la musique dès son plus jeune âge par son père, musicien lui-même, c'est à travers le rap qu'il trouve un moyen d'expression pour sa créativité.

Ses albums auto-produit et notamment son dernier Memoria affirment la personnalité d'un artiste privilégiant autant le fond que la forme, qui choisit soigneusement ses thèmes et cisèle chaque rime avec exigence.

