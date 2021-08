International Lille Tattoo Convention : le rdv qui mêle tattoo et urban culture !

Les 10,11 et 12 septembre 2021 l’International Lille Tattoo Convention s’installe à Lille Grand Palais pour te faire découvrir l’art du tatouage sous toutes ses formes

Depuis 2016, l’International Lille Tattoo Convention s’est imposée comme l’un des grands rendez - vous de la communauté internationale du tatouage . Désormais, 300 artistes de toutes nationalités viennent y partager leur art . On vient s’y faire tatouer, rencontrer les grands noms de la discipline, participer aux animations du mouvement urban culture ou shopper les derniers pièces tendances dans le village des créateurs… Un jury d’exception viendra sélectionner les lauréats du concours de la convention devenu une référence . Organisée en coproduction par Lille Grand Palais et Millénium, cette 6ème édition aura lieu du 10 au 12 septembre à Lille Grand Palais .

S'immerger dans les cultures urbaines

Cette année la convention se veut l’ambassadeur des cultures alternatives . Elle est ainsi rythmée par des concerts et des animations inspirés du hip - hop, de la break - dance et du street art . Et pour prolonger l’expérience, des artisans proposent sérigraphies, bijoux ou objets de collection .

Rencontrer 300 tatoueurs internationaux

Près d’1 Français sur 5 est ou a été tatoué . Autrefois confidentiel, voire subversif, le tatouage est devenu un langage identitaire largement partagé . Aujourd’hui perçu comme un art, il ne cesse de se réinventer absorbant les influences, mélangeant les courants . Activateurs de ce foisonnement créatif, les 300 artistes tatoueurs présents sur l’International Lille Tattoo Convention dévoilent leur style, leur griffe .

Se faire tatouer sur place

L’International Lille Tattoo Convention, c’est aussi la possibilité de se faire tatouer sur place par des artistes de la scène tattoo internationale . Il est alors conseillé de prendre rendez - vous avec le tatoueurs de son choix en le contactant directement . Et pour ceux qui se décideront à la dernière minute, des séances de « Tattoos flash » sont proposées durant tout le week - end . Un jury d’exception, dont le tatoueur Vu Ngoc Tan, récompensera les plus belles réalisations . Un trophée sera remis à l’artiste distingué .

Horaires

Vendredi 10 septembre 2021 → 14h à 23h

Samedi 11 septembre 2021 → 11h à 23h

Dimanche 12 septembre 2021 → 11h à 20h

Lieu

LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies 59000 LILLE

Tarifs

Pass journée : 15€

Pass Journée Étudiant, – de 18 ans et personne en situation de handicap : 10€

Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés ( sur présentation d’un justificatif )

