International Lille Tattoo Convention : Gagne tes places !

Les 25, 26 et 27 février 2022 l’International Lille Tattoo Convention s’installe à Lille Grand Palais pour vous faire découvrir l’art du tatouage sous toutes ses formes.

par Team Mouv'

Du 25 au 27 février 2027, la 7ème édition de l'International Lille Tattoo accueillera plus de 350 tatoueurs nationaux et internationaux de tous les styles et de toutes les tendances . Créateurs et animations dédiés au tatouage seront à retrouver au Lille Grand Palais dans une ambiance street culture et urbaine. A leurs côtés, DJ sets, expositions, street artistes et tattoos contests seront également présent sur les lieux .

Avis aux amateurs de tatouages, gagne tes places pour assister à ce rendez - vous exceptionnel en participant juste ici !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Après 6 ans de réussite, l’International Lille Tattoo convention revient à Lille pour célébrer l'influence chicanos. Ils rendront hommage aux motifs devenus iconiques avec ses lettrages ultra travaillés ou encore avec ses portraits de femmes clowns dites bandidas .

Lors de cette 7ème édition, la culture urbaine sera également mise à l’honneur avec un corner dédié à la sneakers, des artistes graffeurs ainsi que les DJ qui prendront possession de la scène au cours du weekend . Parmi eux, retrouve DJ Dirty Swift, le 26 février à 19h pour un mix explosif .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Horaires

Vendredi 25 février 2022 → 14h à 23h

Samedi 26 février 2022 → 11h à 23h

Dimanche 27 février 2022 → 11h à 20h

Lieu

LILLE GRAND PALAIS

1 boulevard des Cités Unies 59000 LILLE

Tarifs

Pass journée : 15€

Pass 3 journées – 35€

Pass Journée tarif réduit - 10€

Pass soirée étudiante - 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans ( accompagnés et munis d'un justificatif )

En savoir plus

https://lille - tattoo - convention . com