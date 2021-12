Inscris-toi et participe à la 13e édition du tremplin Buzz Booster !

Buzz Booster lance ses inscriptions du 2 janvier au 31 janvier 2022. Participe et tente de remporter les sélections régionales pour accéder à la finale nationale.

par Team Mouv'

Buzz Booster est un dispositif national de sélection et de diffusion de la scène musicale rap . Chaque année, et cela depuis plus de 10 ans, l'association Buzz Booster détecte et accompagne des artistes rap de toute la France. Par le biais de phases d'accompagnement et d'apprentissage , des artistes et professionnels de la musique guideront les jeunes sélectionnés à travers une préparation à la scène, en enregistrement au studio ou encore par le biais de conseils en communication .

A dimension nationale, le dispositif regroupe tous les acteurs et organisateurs d'événements hip hop en France . Avec 10 régions à son actif, Buzz Booster est présent en Auvergne - Rhône - Alpes, Bretagne, Grand - Est, Hauts de France, île de France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et en Provence - Alpes - Côte d'Azur .

Inscris - toi et tente de succéder à EESAH YASUKE, vainqueur de la 12ème édition 2021 !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'inscription et les étapes de l'édition Buzz Booster 2022

Pour cette nouvelle édition, tu peux t'inscrire du 2 au 31 janvier 2022 sur le site de Buzz Booster grâce au formulaire en ligne .

Les candidatures sont ouvertes à tous les artistes rap que tu sois en solo ou en groupe . Les conditions pour participer sont : - avoir un répertoire original d'au moins 30 min ; - être résident dans la région où l'artiste/groupe participe ; - ne pas être signé en major .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une fois inscrit, la sélection se déroulera en 3 étapes :

1 . Un jury constitué de professionnels de la musique étudiera toutes les candidatures afin de sélectionner plusieurs artistes pour la seconde étape : l’évaluation scénique .

2 . Un ou plusieurs concerts de sélection auront lieu d’avril à juin dans chacune des 10 régions . Les sélections sur scène se feront avec 15 min de live et un entretien de 15 min entre le groupe et le jury . Parmi les critères sont pris en compte l’interprétation, les textes, la qualité des productions musicales, la mise en scène, l’occupation de l’espace scénique ( etc . ) .

3 . Les finalistes régionaux seront accompagnés jusqu’à la finale nationale pour tenter leur chance . Cet accompagnement prend différentes formes et s’adapte en fonction des régions : il offre plusieurs jours en résidence dans des lieux membres Buzz Booster ou de leurs partenaires régionaux, permet d’avoir des retours et des conseils pros sur leurs projets, d’être programmés en festival ou salle de concert ( etc . ) . Ces étapes apportent une réelle visibilité médiatique aux artistes .

Alors si tu es rappeur ou rappeuse et si tu souhaites monter sur scène, inscris - toi et tente ta chance d'accéder à la finale nationale . Le gagnant ou la gagnante repartira avec une aide à la production et une tournée d’une valeur globale de 15 000€ !