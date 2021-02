Hip Opsession Danse : deux événements à suivre en livestream !

Retrouve les deux événements Hip Opsession les 26 et 27 février 2021

par Team Mouv'

Malgré la situation sanitaire les équipes du Festival Hip Obsession ont décidé de maintenir deux événements à suivre en livestream et/ou en direct TV .

Au programme :

Vendredi 26/02 de 15h à 17h : Carte Blanche de Trempo à From Scratch

L'association From Scratch te propose une table ronde sur la relation entre création musicale et danse Hip Hop. Un événement pour échanger, partager des archives et expériences, créer un dialogue et raconter une histoire musicale qui s’écrit depuis près de 30 ans en France .

Avec :

Léa Cazauran – Lady Rocks – Danseuse professionnelle

Yvan Talbot Aka Doogoo D – Musicien, compositeur, fondateur du Label Supanova, diplômé du DE et CA de musique traditionnelle

DJ Marrrtin – DJ, beatmaker, fondateur du label Stereophonk & Funky Bijou

Nicolas Guilloteau aka Dj One Up – Cie From Scratch, Slapback

Modérateur : MC Nasty – Cie Quality Street, speaker du festival Hip Opsession et du Juste Debout

A suivre en livestream sur la site Hip Opsession

Samedi 27/02 : Battle Opsession

De 15 à 17h sur la chaîne YouTube de France 3 Pays de la Loire « 5vs5 exhibition » mettra à l'honneur les crew ! Ici, pas de juges, mais quatre équipes de cinq danseurs et danseuses qui s’affronteront lors de battles de 10 minutes .

Le soir, retrouve le battle « 1vs1 All Styles» de 20h à 23h30 sur les réseaux Mouv' ! Le Battle se déroulera à huis clos depuis le Lieu Unique à Nantes . Seize danseurs et danseuses s'affronteront en un contre un face au jury pour remporter le titre du Battle Opsession 2021 !