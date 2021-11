Hip Hop Symphonique 6 : la billetterie est ouverte !

Hip Hop Symphonique 6 aura lieu le samedi 20 novembre 2020 à l'Auditorium de Radio France et la billetterie est enfin ouverte.

par Team Mouv'

L'événement incontournable du rap français, qui reprend les grands titres du rap français avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, revient pour une 6ème édition le samedi 20 novembre 2021, à l'Auditorium de Radio France.

Vous l'attendiez comme jamais : la billetterie officielle pour le concert Hip Hop Symphonique 6 est désormais ouverte, et comme pour chaque édition, le concert est gratuit. LIEN ICI

Un casting de rêve

Pour vous faire kiffer, Mouv', Issam Krimi, l'Adami, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France vous ont concocté un concert incroyable, en compagnie de vos rappeurs préférés et présenté par Emmy et Ngiraan, vos animateurs de Mouv'.

Benjamin Epps, Dinos, Doria, MC Solaar, Rim'K et Selah Sue se produiront, accompagnés par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et du live band The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay.

Un concert intégralement chansigné

Une fois encore, le concert est ouvert au plus grand nombre et notamment à un public sourd et malentendant par l'interprétation en chansigne de Douboukan, Elodia, VinzSlam et Erremsi, en collaboration avec la Délégation à l’égalité des chances de Radio France.

Les co‐producteurs

Mouv’ est la radio la plus jeune de France, ancrée dans la culture hip-hop et développant des contenus musicaux, divertissants, pédagogiques et informatifs adaptés aux usages du public jeune. L’Adami, société de services aux artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux projets et accompagnement de carrière. La Direction de la musique et de la création de Radio France a pour mission de concevoir, d’impulser et d’animer la politique culturelle et artistique de Radio France en vue d’affirmer le rôle d’acteur majeur de la musique, de la culture et de la création de Radio France et de faire rayonner son offre auprès du plus grand nombre.

Rendez-vous le 20 novembre pour un show exceptionnel !